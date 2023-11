Após perder direção, motorista tomba caminhão carregado de milho na BR-262

Um caminhão carregado de milho, tombou na noite de ontem (15), após apresentar problemas mecânicos enquanto passava pela BR-267, em Guia Lopes da Laguna, a 233 quilômetros de Campo Grande. Apesar do susto, o motorista sofreu ferimentos leves.

Segundo o site Jardim MS News, o acidente aconteceu quando o caminhoneiro passava pela serrinha quando o veículo apresentou problemas mecânicos. O motorista tentou manobrar a carreta, voltando para a pista, mas acabou tombando na rodovia.

O veículo ficou atravessado na pista, que ficou interditada até a manhã de hoje (16). Equipes da Polícia Rodoviária Federal, ficaram acompanhando a retirada da carreta.

