Após 9 anos, obras na Avenida Rita Vieira estão em fase de finalização

Após nove anos de espera dos moradores, devem ficar pronta nos próximos 60 dias as obras de prolongamento da Avenida Rita Vieira de Andrade até a Avenida Guaicurus. Além de asfalto e ciclovia para pedestres e ciclistas, o trecho de 2,2 quilômetros vai receber iluminação de LED em uma área que antes era conhecida pelo mato e pela escuridão.

“Era um matagal com uma estradinha cheia de buracos. A gente vivia no meio do lixo porque o pessoal passava aqui e jogava entulho. Quando chovia então, a coisa só piorava e era barro pra todo lado”, lembra a dona de casa Fernanda Lopes, de 26 anos, que agora, finalmente, viu o asfalto chegar à rua da casa onde mora.

Fernanda lembra que, nos últimos anos, quem mora e trabalha no entorno vivia na ansiedade para que a construção começasse. “Ficava só na ameaça. Vinham com umas patrolas, colocavam umas estacas brancas e não apareciam nunca mais. Agora, depois de tanto tempo de expectativa, está ficando maravilhoso”, relata.

Há 20 anos morando no entorno da avenida que ganhou cara nova, o comerciante Paulo César, de 57 anos, ficou animado com a praticidade que o prolongamento trouxe. “Para ir para o bairro Tiradentes e outros lugares tínhamos de ir por fora, era mais demorado. Agora, tudo ficou bem mais pertinho. Daqui na rua de casa já saio na Eduardo Elias Zahran”, explica.

Animado com a obra que demorou a chegar, ele diz já estar ansioso para a conclusão do acesso às Moreninhas. “Foi demorado, mas agora está uma maravilha. Vamos esperar quando a próxima fase ficar pronta”, completa.

Segundo Rudi Fiorese, secretário municipal de Obras e Infraestrutura, a área está em fase de finalização e passa pelos últimos retoques. “Estamos terminando o meio-fio e falta a iluminação, grama e sinalização. Acredito que em cerca de 60 dias tudo estará concluído”, afirma.

