Aos dois anos, Nathan não anda, não fala e precisa de sonda para se alimentar 

Nathan nasceu saudável, mas com quase quatro meses de idade teve uma broncopneumonia. “E seu corpo ao reagir ao vírus, lesionou o cérebro causando uma encefalopatia necrotizante aguda pós-viral, que é uma doença grave e rara”, conta a mãe desse menino de dois anos, Patrícia Corrêa da Luz Almeida. Assim, o pequeno não senta sozinho, não anda, não fala e se alimenta por sonda. Para ajudar a manter Nathan, a mãe elaborou uma “Ação entre Amigos”, com 20 prêmios – doados por pessoas sensíveis à causa de Nathan -, que serão sorteados neste domingo (9). Saiba como participar no fim da reportagem.

Os pais cuidam do filho em casa, porém ele está internado. Esta é a terceira vez consecutiva depois de duas internações por pneumonia, a atual – pelo menos – é apenas uma virose. Patrícia conta que o filho tem plano de saúde, mas não cobre terapias específicas, alguns médicos não são do plano, existem medicamentos que não são disponibilizados pela Casa da Saúde, fora fraldas. Todos esses gastos extras difíceis de arcar para os pais.

Aliás, eles se dividiram para cuidar do filho. Enquanto o pai trabalha à tarde, pela manhã cuida do filho. A mãe faz o inverso. Eu trabalho no período matutino, consegui jornada especial de trabalho. No período vespertino fico em função do Nathan, acompanho ele nas terapias e quando preciso também levo no médico, enfim, para fazer estes acompanhamentos que sempre ele precisa com os especialistas”, explica Patrícia.

Ela revela que no começo foi bem difícil, mas eles nunca perderam a fé. “Sempre confiamos em Deus. Quando a neuropediatra falou em janeiro de 2020, que ele estar vivo é um milagre, porque essa encefalopatia tem uma taxa de mortalidade muito alta, nós entendemos que Deus tem um propósito na vida do Nathan e também nas nossas vidas com ele. Então, a gente é muito grato à Deus por ter Nathan em nossas vidas. Cada dia é um milagre, uma aprendizagem e vamos vencendo. A gente nunca perde a nossa fé em Deus e é isso.

A família ainda tem uma menininha de seis anos, irmã que Nathan é apaixonado.

AJUDA

“Todo e qualquer auxílio é válido e muito bem-vindo! Participe você também e nos ajude a manter o nosso pequeno grande guerreiro, seja na “Ação Entre Amigos” ou qualquer doação em dinheiro, fraldas e medicamentos. Nosso PIX é o CPF 01182823106

Acesse a página no insta para saber mais aqui e também ligue para a mãe de Nathan ou mande um whats: 067 9 9205-3716.