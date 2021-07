Anvisa suspende autorização de importação da Covaxin

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu nesta terça-feira (27) que a vacina Covaxin não pode mais ser importada e distribuída sob autorização excepcional no Brasil. A decisão unânime foi tomada depois que a Bharat Biotech informou à agência que a Precisa Medicamentos não é mais sua representante.

A Anvisa afirma que como a Precisa não tem mais legitimidade para importar o imunizante indiano, os requisitos de importação poderiam ser afetados. Assim, a autorização expedida em 4 de junho, a pedido do Ministério da Saúde, foi revogada.

O diretor da responsável pela relatoria do caso, Alex Machado Campos, considerou ainda o fato da Bharat negar a autenticidade de 2 documentos enviados pela Precisa ao Ministério da Saúde. A Anvisa afirmou que como parte da revogação da autorização de exportação, a procuradoria jurídica da agência foi acionada e diligências serão realizadas na Bharat e no Ministério da Saúde para investigar o caso.

A importação da Covaxin não chegou a acontecer. O pedido tinha sido feito pelo ministério na época em que o contrato que previa a compra de 20 milhões de doses da vacina por R$ 1,6 bilhão ainda era válido.

Na última 6ª feira (23.jul), a Bharat rompeu o contrato com a Precisa e a empresa brasileira deixou de ser representante do laboratório indiano. O motivo para o fim do contrato não foi informado.

Mas a Bharat também afirmou que as cartas indicadas como sendo provas sobre o papel da Precisa Medicamentos na negociação da vacina não foram emitidas pela empresa. As cartas foram enviadas ao Ministério da Saúde como uma procuração que Precisa era a representante legal da companhia.

A tentativa da Precisa de vender a Covaxin ao governo federal é um dos focos da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado.

O deputado Luis Miranda (DEM-DF) e o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda, apresentaram aos senadores suspeitas de irregularidades no contrato da Covaxin. Afirmaram que houve pressões internas no ministério para que a compra da vacina fosse aprovada.

Depois que o caso foi levado à CPI, o ministério decidiu suspender o contrato de compra da Covaxin. Segundo a pasta, a decisão foi tomada depois de recomendação da CGU (Controladoria Geral da União). A rescisão do contrato deve ser anunciada nesta semana. (informações do Poder 360)

