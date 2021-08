Amigos do Parque funciona neste fim de semana; veículos terão rotas alternativas

O projeto ‘Amigos do Parque’, criado para incentivar a prática de exercícios e passeio no Parque dos Poderes, funciona normalmente neste final de semana, mas é preciso atenção para as novas interdições e rotas para quem precisar transitar pelo complexo.

A avenida do Poeta estará totalmente interditada no trecho entre a SED (Secretaria de Estado de Educação) e a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). Uma das pistas já está bloqueada para obras, enquanto a outra será liberada apenas para as atividades do ‘Amigos do Parque’.

Ainda na avenida do Poeta, entre a SED e a rotatória da Avenida Afonso Pena, uma das pistas estará liberada para o projeto, enquanto os veículos dividirão a outra via. O mesmo acontecerá na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, que dá acesso à Assembleia Legislativa.

Veja abaixo como fica o trânsito: