Alunos da REE tem até 17 de março para se inscrever na Olimpíada de Matemática

Estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino) que desejam participar da 18ª OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) precisam ficar atentos com os prazos. As inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira (17).

A Olimpíada é destinada aos estudantes do anos finais do ensino fundamental e ensino médio, inclusive estudantes das modalidades EJA (Educação de Jovens e Adultos) e AJA (Avanço do Jovem na Aprendizagem).

As inscrições são de responsabilidade da unidade escolar e podem ser realizadas no site http://www.obmep.org.br/. As provas da 1ª fase da competição estão previstas para o dia 30 de maio. O regulamento completo pode ser acessado no link http://www.obmep.org.br/regulamento.htm.

A Olimpíada é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), com o apoio da SBM (Sociedade Brasileira de Matemática), e promovida com recursos do MEC (Ministério da Educação) e do MCTI (Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação).