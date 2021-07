Águas imuniza contra COVID e Gripe. Com cerca de 70% dos seus colaboradores já vacinados com a 1ª dose da vacina contra o novo coronavírus, a Águas Guariroba continua intensificando o monitoramento e as ações informativas sobre a imunização em suas unidades.

Nesta pegada, ao todo, cerca de 470 funcionários já contam com a dose da vacina aplicada, entre 1ª e 2ª dose e dose única. A mobilização é resultado do trabalho conjunto entre a Coordenação de Recursos Humanos e o setor de EHS e Segurança do Trabalho da concessionária seguindo o cronograma de vacinação divulgado pela prefeitura de Campo Grande.

Então, desde o mês de maio, quando anunciado pelo município a inclusão de trabalhadores da área da indústria, a Águas Guariroba vem mobilizando seus colaboradores de acordo com a faixa etária liberada pelo calendário de imunização. O objetivo é ampliar a segurança dos colaboradores e da população durante a realização dos serviços em campo no dia a dia da concessionária.

mobilização

“A imunização dos colaboradores foi resultado de uma mobilização para promover a segurança da saúde das equipes nas frentes de trabalho e também da população. Desde o início da pandemia a concessionária segue os protocolos de biossegurança em suas unidades e agora com a vacinação dos colaboradores, os trabalhos em campo ganham mais segurança”, avaliou Gabriel Buim, diretor-executivo da Águas Guariroba. Então, todos dizem que a Águas imuniza contra COVID e Gripe.

Desta forma ele também destaca a força-tarefa para deixar todo mundo em segurança. “Além disso, intensificamos a campanha de vacinação contra a gripe A ampliando ainda mais este cinturão imunológico para colaboradores e população”, destaca o diretor-executivo. Para isso, a concessão seguiu atendendo o público com a doença se espalhando tanto.

Isso porque, mesmo com a pandemia, as ações da concessionária continuaram em andamento por se tratar de um serviço essencial. Durante este período, a Águas Guariroba desenvolveu ações específicas de biossegurança para seus colaboradores, adequações com selo Safe Guard nas unidades, além de treinamentos voltados a cuidados contra o coronavirus.

cronograma

Além da mobilização de vacinação contra a COVID-19, a Águas Guariroba também realizou o cronograma de imunização contra a gripe A (H1N1) para todos os colaboradores. Como medida preventiva, a concessionária antecipou e ampliou o programa de vacinação deste ano.

Assim ficou em relevância de destaque. “A importância da vacinação está em ajudar visando o coletivo, e a Águas Guariroba intensificou as ações para oferecer a segurança da imunização para seus colaboradores e para a população. Com o início da vacinação contra o COVID, incentivamos nossos colaboradores a redobrar a prevenção e a buscar os pontos de imunização pela cidade”, revelou Adriana Alves da Silva, enfermeira do trabalho e EHS da Águas Guariroba. Isso uniu todos.

Aliás, juntos tudo foi mais rápido. “Tivemos uma grande adesão nas campanhas de imunização da H1N1 (tetravalente) e contra a COVID-19, esse desempenho mostra a conscientização sobre a importância de se imunizar e também de garantir a segurança na prestação dos serviços à população”, afirmou a enfermeira .

Por isso, é com orgulho que a empresa diz: Águas imuniza contra COVID e Gripe

