Agepen inicia novo curso de formação de agentes nesta semana

A Agepen (Agência de Administração do Sistema Penitenciário) vai iniciar nesta segunda-feira (13) o 38º Curso de Formação para Agentes Penitenciários. A abertura está prevista para às 07h10, na Escola Penitenciária, localizada na Rua Pernambuco, 1512, Vila Célia, na Capital.

A carga horária é de 420 horas/aula para 15 disciplinas e estágios nas unidades prisionais por 10 horas por dia. Ao todo, 55 alunos aprovados no último concurso público irão participar. A previsão de término do curso é em novembro.

Os instrutores passaram por processo seletivo, sendo especialistas, mestres e doutores em suas respectivas áreas. O curso aborda tópicos como diversidade, qualidade de vida e mudanças da polícia penal.

A lista de resultados das matrículas do curso dos candidatos da terceira chamada foi publicada no Diário Oficial de sexta-feira (10).

As matrículas são de candidatos aprovados no último concurso público de provas e títulos da Agepen e convocados no dia 2 de setembro.

As publicações podem ser conferidas aqui, a partir da página 83.

