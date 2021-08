Agência oferece estágio para jornalismo, marketing e nutrição

A semana começa com oportunidade no mercado de trabalho para estudantes a partir de 16 anos e universitários. A Agência Super Estágios está com 34 vagas de estágio abertas em Campo Grande.

Além do ensino médio e curso técnico, há vagas para Pedagogia/Alfabetização e Letramento, Administração de Empresas, Publicidade e Propaganda, Jornalismo ou Marketing, Engenharia da Computação, Processamento de Dados e Redes de Computadores, Medicina Veterinária, Ciências Contábeis, Estética e Cosmética, Nutrição e Engenharia da Produção.

Os valores da bolsa auxílio variam de R$ 600 a R$ 1.050. Em todas as vagas, a carga horária é de 6 horas diárias, com auxílio transporte e possibilidade de efetivação.

Ensino Médio

São 11 vagas de estágio para estudantes a partir dos 16 anos que estejam cursando do 1º ao 3º ano do ensino médio, em todos os turnos. A bolsa auxílio é de R$ 600 a R$ 700.

Técnico

Estudantes do 1º ao 5º ano do curso Técnico em Eletrotécnica/Técnico em Eletrônica podem se candidatar a uma vaga de estágio, com bolsa de R$ 700.

Ensino Superior

Para ensino superior, estão abertas 22 vagas de estágio. São 5 vagas disponíveis para estudantes do 1º ao 4º ano do curso de Pedagogia/Alfabetização e Letramento, com bolsa auxílio entre R$ 750 a R$ 900.

Na área de Administração de Empresas, são 3 vagas para acadêmicos do 1º ao 4º ano, com bolsa entre R$ 800 a R$ 1.000.

Para os alunos do 1º ao 4º ano do curso de Publicidade e Propaganda, Jornalismo ou Marketing, são disponibilizadas 7 vagas de estágio, com valores de bolsa auxílio entre R$ 600 a R$ 1.000.

Também tem oportunidade para estudantes de Engenharia da Computação, Processamento de Dados e Redes de Computadores. São duas vagas, com bolsa entre R$ 600 a R$ 1.000. É preciso estar cursando a partir do 2º ano.

Acadêmicos do 2º ao 5º ano de Medicina Veterinária também podem se inscrever para uma vaga de estágio, com bolsa de R$ 618.

A Super Estágios também disponibiliza a inscrição para uma vaga de estágio para universitários do 1º ao 5º ano dos seguintes cursos: Ciências Contábeis (bolsa de R$ 1.050); Estética e Cosmética (bolsa de R$ 600); Nutrição (bolsa de R$ 800) e Engenharia da Produção (bolsa e R$ 800).

Inscrição

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem se cadastrar no aplicativo ou no site da Super Estágios: www.superestagios.com.br. Os candidatos que tiverem dúvidas podem entrar em contato pelo telefone (67) 3211-2022.