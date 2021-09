Para selar a união, paciente oncológico troca alianças com sua amada em UTI do Hospital Cassems

Paciente com câncer de base de língua e esposa realizam o sonho do matrimônio com apoio do plano de saúde

As mãos unidas, os olhares apaixonados trocados em meio aos equipamentos hospitalares e as lágrimas emocionadas da equipe médica demonstravam o amor naquele ambiente. Uma internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) reserva momentos de angústia para o paciente e família. Na UTI do Hospital Cassems de Dourados, o quadro oncológico de um beneficiário contribuiu justamente para fortalecer o amor entre um casal. Vivendo há 10 anos em união estável, Everton Martinez e Dayane Lima Gomes dos Santos selaram no dia 24 de setembro na unidade hospitalar o matrimônio.

Alegria e muito carinho são compartilhados em meio a uma rotina de tantas dores e sofrimento. A singela cerimônia de casamento mostra os avanços da Cassems no modo de cuidar e de participar desse cuidado. Os sorrisos entre os noivos, mesmo que em um ambiente atípico, foram os melhores indicadores de que todo esse movimento valeu a pena.

Everton possui câncer de base de língua e foi internado no Hospital Cassems de Dourados no dia 17 de setembro, para tratamento. Está com Dayane há uma década e são pais de Ana Clara Martinez, de 7 anos, que é fruto desta relação. Mesmo internado e com restrições médicas, não desistiu do sonho de trocar as alianças. Com a ajuda da equipe médica, Psicologia e funcionários do cartório, via videochamada, eles fizeram os votos para uma vida juntos.

iniciativa

A esposa, Dayane, conta que foi ela quem pediu a mão de Everton em casamento. “Segunda-feira foi o meu aniversário e ficamos tristes por estar passando por esse momento de doença, não é fácil para ninguém, mas não podemos desistir! Então, senti no coração a vontade de perguntar para o Everton que ele queria casar comigo”.

Dayane explica que a UTI não era o cenário dos seus sonhos para um matrimônio, mas ela encarou como uma oportunidade da vida. “Pedi pra Deus a oportunidade de viver uma nova vida com ele, um recomeço. Se Deus me permitiu que esse momento acontecesse desta forma e deu tudo certo, é sinal que foi da sua vontade”.

Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, Everton e Dayane prometeram cuidar e amar um ao outro. Com forte emoção, a celebração foi assistida pelos olhares dos profissionais de saúde da Cassems e, para a esposa, foi guiado pelo amor entre eles. “Eu queria que ele soubesse o quanto eu o amo que estou disposta a passar por tudo ao seu lado. Se fosse preciso voltar atrás e escolhê-lo novamente, eu escolheria mil vezes. Sou grata por essa oportunidade e estou disposta a enfrentar essa doença como sua esposa”.

emocionante

A psicóloga do Hospital Cassems de Dourados, Sônia Barros, afirma que foi emocionante participar da cerimônia. “Esse casal é muito especial para nós! É possível sentir o amor e cumplicidade entre eles. Em um momento no qual o Everton está tão vulnerável, é importante ter o apoio da companheira. O fato do casamento ter sido no hospital fez o dia-a-dia da equipe de profissionais de saúde se tornar um pouco mais leve e esperançoso”.

A humanização no atendimento faz parte do DNA da Cassems. Humanização é, sobretudo, ter atenção para os detalhes e cuidados individuais com os pacientes. A agora esposa, Dayane, compartilha a sua alegria em ter tido o seu pedido atendido pela equipe hospitalar. “Não existe lugar e nem hora para dizer para as pessoas que você as ama! Dói muito ver o processo que ele está passando, mas mesmo que ele venha a ter apenas 1% de chance de cura, eu vou ter 99% de fé de que ele vai ser curado”.