Hospital Cassems Campo Grande faz homenagem para profissionais da saúde e pacientes

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) convida a imprensa para a cerimônia alusiva ao aniversário de 5 anos do Hospital Cassems Campo Grande, nesta quinta-feira (07), às 18h. O evento será uma homenagem aos profissionais de saúde, pacientes do hospital e vítimas de COVID-19 que foram atendidas no HCCG, no jardim da unidade hospitalar, Avenida Mato Grosso, número 5151.

Para a cerimônia, será realizado um ato ecumênico de agradecimento pelos 5 anos de gestão e condolências às famílias que perderam entes queridos para a Covid-19. Ainda, haverá a participação da orquestra infantil do Instituto Mirim e inauguração do memorial às vítimas de Covid-19.

O evento será organizado com os devidos cuidados para prevenção da Covid-19, em um ambiente externo da unidade hospitalar. Orientamos para o distanciamento entre as pessoas, que devem estar munidas de máscara e higienização das mãos com álcool em gel. Pedimos, também, para que evitem congraçamento entre os participantes da cerimônia.