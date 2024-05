TJMS mantem concurso neste Domingo

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) confirmou que o X Concurso Público de Servidores do Poder Judiciário está mantido para o próximo domingo (12). A decisão do tribunal vem em meio a dúvidas levantadas por candidatos após o cancelamento do Concurso Nacional Unificado pelo Governo Federal, devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

Em comunicado oficial, o TJMS destacou que foi o primeiro tribunal do país a publicar portaria autorizando magistrados a destinar recursos de penas pecuniárias para ajudar as vítimas das enchentes no estado gaúcho. No entanto, o tribunal afirmou que a realização da prova no domingo está mantida, pois a suspensão poderia causar danos irreversíveis aos candidatos. Um total de 26.724 candidatos estão inscritos para o concurso.

O TJMS também informou que apenas 0,44% dos inscritos são do Rio Grande do Sul, o que significa que o adiamento prejudicaria a maioria dos participantes, considerando a proximidade da prova e os preparativos logísticos já realizados por milhares de candidatos de todo o país, incluindo passagens, hotéis e outras despesas.

O concurso do TJMS, que acontecerá no domingo, oferece 860 vagas para formação de cadastro reserva, com inscrições para os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior. A banca organizadora é a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A maioria das inscrições são para os cargos de Analista Judiciário – Área Fim (11.937) e Analista Judiciário – Área Meio (7.493).

A prova consistirá em 60 questões, sendo 15 de língua portuguesa e cinco de noções de legislação no módulo de conhecimentos básicos, e 40 questões no módulo de conhecimentos específicos. De acordo com o cronograma, o gabarito oficial preliminar será divulgado em 14 de maio, seguido pelo resultado preliminar em 10 de junho, ambos após as 16h. A homologação do resultado final está prevista para 23 de julho e será publicada no Diário da Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, também após as 16h.

