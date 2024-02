Projeto Orquestra Fraternidade sem Fronteira abre inscrições para aulas gratuitas de música

O projeto Orquestra Fraternidade sem Fronteira está com inscrições abertas para aulas gratuitas de música no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Este polo, que é o quarto da organização, visa atender crianças e jovens de oito a 15 anos em situação de vulnerabilidade social. As aulas incluem instrução teórica e prática, além de prática em conjunto. O projeto, sob a coordenação de Leonardo Camy desde 2022, disponibilizou 40 vagas das 92 disponíveis para o ano de 2024 no Aero Rancho.

As inscrições estão abertas nesta quinta e sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h, na Rua Independente, 426, no bairro Aero Rancho. Para garantir uma vaga, os interessados devem passar por um processo de cadastramento social, fornecendo informações sobre a situação familiar da criança.

Além do novo polo no Aero Rancho, as aulas também são oferecidas nos bairros Inápolis, Danúbio Azul e Itamaracá. Os alunos têm a oportunidade de aprender a tocar oito diferentes instrumentos musicais, incluindo violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta, clarinete, trompete e saxofone. Atualmente, o projeto conta com um total de 45 integrantes, promovendo inclusão social por meio da música.

Leia mais: