Padre Rosinei Pauli realiza palestra “Profecias de Nosso Senhor e Nossa Senhora”

Será realizado no dia 30 de setembro, a partir das 15h, a palestra “Profecias de Nosso Senhor e de Nossa Senhora: sua utilidade para os tempos atuais”, ministrada pelo Padre Rosenei Pauli. A palestra será no auditório da Famasul, na rua Marcino dos Santos, 401, Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

A palestra será uma tarde de reflexão para profecias católicas mais relevantes, visando encontrar “uma mensagem de esperança, de conversão e de compromisso com a Santa Igreja e com o mundo em que vivemos”.

Alguns dos assuntos que serão abordados:

As profecias segundo o Magistério da Igreja;

Sagradas escrituras e profecias;

Aparições Marianas (Bom Sucesso, la Salette, Fátima…);

Profecias relatadas na vida dos Santos, beatos, Servos de Deus… (São Nilo, Santo Antônio Maria Claret, São

João Bosco, São Padre Pio, Beata Anna Maria Taigi, Beata Elena Emília Aiello, Beato Francisco Palau,

Venerável Luiza Piccarreta, Venerável Marthe Robin, Marie Julie Jahenny…);

Que atitudes tomar diante das profecias que nos são dadas.

Quem é Padre Rosenei Pauli?

Nasceu em Joinville, Santa Catarina, no dia 27 de maio de 1974, e foi ordenado sacerdote em 2008, pela Arquidiocese de Campo Grande/MS. Seu itinerário vocacional foi despertado em 1996, tendo como instrumento o livro “Aos Sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora”, um livro que contém locuções interiores de Nossa Senhora ao Padre Stefano Gobbi, fundador do Movimento Sacerdotal Mariano.

Serviço

Para participar da palestra é preciso realizar inscrição por deste link. A palestra será no dia 30 de setembro (sábado), das 15h às 18h, no auditório da Famasul. O ingresso será 1kg de alimento não perecível.

