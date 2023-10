Mensagem Padre Rosenei Pauli

Meu amigo, sei que sempre procuras em Mim um consolo, uma palavra de amor, de encorajamento, mas hoje, por incrível que pareça para ti, gostaria de pedir que me consoles. Parece estranho, mas mesmo sendo Deus, sou também um como você. Lembra-te que subi ao Céu não só com a minha Divindade, mas também com meu Corpo e Minha Alma. Sou Deus e Homem e também tenho necessidade de carinho. Sei que a Ascensão traz um certo ar de tristeza, mas saiba: poderia Eu subir e te abandonar?

Aqui entra a Minha Divina e Amorosa invenção, isto é, a Eucaristia, a Minha presença real junto de ti. E é justamente aqui que desejo ser consolado. Neste momento, onde tantos Me deixam só, gostaria que o teu coração fosse uma casa, repleta das mais raras flores, dos mais raros perfumes, contigo dentro, sendo para Mim Meu amigo mais querido, desejoso de encontros frequentes, para que na intimidade da nossa amizade, demonstrar-Me através de íntimas confidências, todo o teu amor por Mim, teu ardente desejo de consolar o Amigo que tão sozinho se encontra, no meio de um mundo que não o conhece. Amigo, junto aos sacrários do mundo, faça-Me companhia. Consola-Me com a tua presença.

Padre Rosenei Pauli.