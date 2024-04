Veja o abre e fecha em Três Lagoas no 1º de maio, dia do trabalhador

Na, quarta-feira, 1º de maio, dia do trabalhador é feriado nacional e com isso diversos setores públicos e privados estarão fechados. Confira o que abre e fecha na cidade de Três Lagoas, distante 350km da capital, Campo Grande.

O expediente volta ao normal na quinta-feira, 02 de maio, às 7h.

O Abre e fecha

Não haverá expediente nas secretarias municipais durante todo o dia, bem como nos departamentos de atendimento ao público, CRAS, CREAS, Procon, Tributação e Trânsito.

UNIDADES DE SAÚDE – As Unidades de Saúde da Família (USF) estarão fechadas, mas voltam a funcionar em horário normal de expediente e com todos os serviços na quinta-feira, 02 de maio. Veja a lista de USFs AQUI.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – Os serviços de urgência e emergência (SAMU, Bombeiros, UPA e Hospitais), funcionam normalmente.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza um Whatsapp para que a população possa esclarecer dúvidas nesse período, segue: (67) 98139-3273.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pela Secretaria de Assistência Social (SMAS), permanecerá o atendimento no Acolhimento Institucionais. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 67 9274-4942 e falar com os servidores plantonistas da pasta.

MEIO AMBIENTE

O serviço de coleta de animais mortos, buracão do Jupiá e EcoPonto de pneus, não funcionarão no feriado, voltando ao funcionamento na quinta-feira, 02 de maio. No entanto, a Coleta de Lixo, por sua vez, vai operar normalmente.

INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO

Equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP) e da Diretoria Municipal de Trânsito estarão em escala de plantão nos serviços de obras e reparos. Com isso, caso a população precise de apoio do DSP basta enviar mensagem de texto para o Whatsapp (67) 9217-9946.

EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura e suas unidades (Centros de Educação Infantil, Escolas e Diretoria de Cultura), estarão com suas atividades suspensas no dia, retornando o atendimento ao público no dia 02 de maio de 2024.

ESPORTE

As quadras dos Ginásios Esportivos “Cacilda Acre Rocha” e Poliesportivo “Eduardo Milanez” estarão à disposição da população que fez agendamento antecipado.

BALNEÁRIO

Tanto pelo feriado, quanto pela organização do 13º Torneio de Pesca Esportiva, o Balneário Municipal estará fechado ao público o resto da semana, mas reabrirá segunda-feira, 06 de maio, a partir das 8h, com entrada gratuita para qualquer idade. Para agendamento de quiosques (precisa pagar taxa) e mais informações, o contato é o (67) 99153-1229.

FEIRA CENTRAL TURÍSTICA

A Feira Central Turística funcionará nesta quarta-feira em horário normal, das 17h às 22h, e ainda contará com show ao vivo com a dupla Vinicius e Juliano.

CASA DO ARTESÃO

O local estará fechado nesta quarta-feira, 1º de maio, mas volta a atender ao público no dia 2 de maio.

