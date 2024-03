Todos em Ação: Águas Guariroba leva atendimentos para moradores no Portal Caiobá

Mais de 30 atendimentos foram realizados pela Águas Guariroba na primeira edição de 2024 do “Todos em Ação – a Prefeitura Mais Perto de Você” realizado na Escola Municipal Antonio Lopes Lins, no bairro Portal Caiobá. Além da concessionária, a iniciativa contou com a participação de secretarias municipais, além serviços nas áreas contábeis, administrativas, saúde e outros.

Para o atendimento ao cliente, a Águas Guariroba disponibilizou serviços como negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social e direcionamento de serviços. O estande da concessionária também contou com atividades utilizando óculos de realidade virtual que disponibiliza um tour pelas unidades da Águas Guariroba.

“Faz parte do nosso compromisso social estar presente em ações em que o foco é oferecer formas de facilitar a vida das pessoas. O atendimento social nos bairros é de grande importância, pois traz para os bairros a praticidade e a facilidade de acesso ao benefício da tarifa social e os demais serviços da concessionária” explica a coordenadora de Responsabilidade Social, Bia Rodrigues.

Em busca de informações sobre pagamento de faturas e negociações, Afonso da Silva, morador da região do Portal Caiobá foi um dos clientes atendidos no estande da Águas Guariroba e destacou as facilidades disponíveis para os clientes. “Estava à procura de algumas soluções referente à negociações na Águas Guariroba. Eu fiquei sabendo da ação, vim e já resolvi a minha dúvida. Ações como essa são muito mais práticas e entregam o atendimento ao cliente praticamente na porta de casa”, destacou Afonso.

Com informações da assessoria