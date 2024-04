Rodolfo e Gianni Nogueira participam de grande ato pró-Bolsonaro em Copacabana

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) e a presidente do PL-Mulher Dourados Gianni Nogueira participaram do grande ato em favor do presidente Bolsonaro e da democracia que ocorreu neste domingo (21) na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Milhares de apoiadores lotaram o local. O evento estava marcado para às 10h, mas às 8h os apoiadores do presidente Bolsonaro já estavam se concentrando na praia. A manifestação durou, aproximadamente, duas horas. Além de Bolsonaro, demais autoridades discursaram no ato, dentre eles o pastor Silas Malafaia, deputados federais Nikolas Ferreira e Gustavo Gayer.

O lema da manifestação era em defesa da democracia e do estado democrático de direito. “Temos visto nossa democracia em risco com várias arbitrariedades praticada pelo judiciário”, reforçou o deputado Rodolfo Nogueira, que esteve com o presidente Bolsonaro desde o momento do desembarque no Rio de Janeiro.

A presidente do PL-Mulher de Dourados, Gianni Nogueira lembrou da importância das mulheres se posicionarem diante do cenário político atual. “Precisamos nos posicionar e sermos mulheres relevantes para mudar essa sociedade. Somos frutos de uma semente que um dia nosso presidente Bolsonaro plantou na nação. Lutaremos sempre pela família, pela nossa pátria e pela nossa liberdade. Jesus é o Senhor da nação”, escreveu a presidente do PL em uma foto postada em suas redes sociais.

A presidente do PL- Mulher Nacional, Michelle Bolsonaro também compareceu ao evento e discursou. No fim de sua fala, Michelle terminou com uma oração universal do Pai Nosso.

Com informações da assessoria

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram