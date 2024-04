Prefeitura convoca 56 médicos para reforçar atendimento nas unidades de saúde

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), convocou, nesta quarta-feira (03), 56 médicos inscritos no cadastro de médicos temporários para reforçar os atendimentos nas unidades de saúde do município. A relação dos convocados está disponível na edição de n. 7.444 do Diogrande.

Dentre os profissionais convocados foram chamados dois médicos para Saúde Mental, dois psiquiatras, dois médicos de Saúde da Família e Comunidade, 1 cardiologista, 1 médico para atendimento ambulatorial e 48 clínicos. Os profissionais terão carga horária que variam de 12 a 40 horas semanais, de acordo com a especialidade.

Caso o candidato não se apresente dentro do prazo de dois dias úteis, a contar da data previamente estipulada em edital, será considerado desistente, perdendo o direito à vaga. As apresentações estão previstas a partir desta manhã. No edital consta a relação de documentos que os candidatos aprovados devem apresentar no ato da apresentação.

#pratodosverem A imagem que ilustra a matéria mostra uma médica, mulher, loira, de cabelos presos, óculos preto e máscara branca em atendimento.

