“Ponto Cego” leva ciclista parar debaixo de caminhão

O retorno do trabalho para casa nesta sexta-feira (6), na Capital terminou em um grave acidente entre um caminhão de bebidas e um ciclista que aconteceu no cruzamento da rua brilhante com a avenida Ernesto Geisel.

A vítima de aproximadamente 43 anos que estava saindo do trabalho de bicicleta próximo ao local do acidente quando, segundo informações de testemunhas ambos estavam no mesmo sentido na rua brilhante quando o caminhão virou para a direita para acessar a avenida Ernesto Geisel, o ciclista que também estava do lado direito do caminhão e não viu o caminhão porque estaria no ponto cego.

A bicicleta foi parar embaixo do caminhão e a vítima, segundo informações do corpo de bombeiros, sofreu fratura completa na perna esquerda (fíbula e tíbia) além de escoriações pelo corpo.

O rapaz foi encaminhado para a santa casa de Campo Grande.

Com informações: Marcos Maluf

Fotos: Marcos Maluf

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.