Para evitar acidentes, Prefeitura realiza ação de poda de árvores na Avenida Gunter Hans

A prefeitura de Campo Grande realiza durante esta semana, uma ação de poda de árvores na Avenida Gunter Hans, região sul de Campo Grande. O mutirão é uma iniciativa da Prefeita Adriane Lopes (PP) e é realizado pela Defesa Civil, Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) e Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

Por determinação da prefeita, a ação é feita com o acompanhamento de um engenheiro ambiental da Semadur. Além disso, os trabalhos são organizados pelo Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, Aparecido Andrade Portela, popularmente conhecido como Tenente Portela. Também presta apoio ao serviço, o empresário e proprietário do portal de notícias O Estado, Jaime Valler, com envio de caminhões para limpeza da área.

O serviço é feito principalmente em árvores que estão em cima de ruas que prejudicam a visibilidade com galhos baixos e árvores mortas com possibilidade de cair, como medida preventiva para evitar acidentes que possam provocar danos materiais ou para os cidadãos.

A poda dessas árvores era uma reivindicação dos comerciantes da região há pelo menos oito anos. O prefeito em exercício, o vereador Carlão, esteve no local acompanhando os trabalhos das equipes de limpeza. Conforme informações do coordenador da Defesa Civil, o trabalho será feito em toda extensão da rodovia, até a saída para Sidrolândia.

Vale destacar que Campo Grande passou por dias de chuva esta semana, então a manutenção e monitoramento de árvores é essencial para evitar queda de galhos em ruas (que podem causar a obstrução), em cima de carros e até de pedestres.