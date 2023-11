Brasil termina Pan com recorde de 205 medalhas e 66 ouros

Foram 66 medalhas de ouro. No total, 205. Os recordes de Lima-2019 foram superados logo na edição seguinte, em Santiago: o Brasil encerra o Pan 2023 com sua melhor atuação na história dos Jogos Pan-Americanos.

A campanha de 2023 supera a também histórica de 2019 nos ouros, nas pratas e nas medalhas gerais.

Em Lima, os brasileiros conquistaram 54 ouros, 45 pratas e 70 bronzes. Um total de 169 pódios. Nesta edição, em Santiago, o Time Brasil fecha sua atuação com 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes, alcançando um total de 205 medalhas.

Mais uma vez, o Brasil vê à sua frente somente os Estados Unidos, com 286 medalhas: 124 ouros, 75 pratas e 87 bronzes. O segundo lugar no quadro de medalhas só havia sido ocupado pelo Brasil nos Jogos de São Paulo-1963 e Lima-2019.

Com informações da Folhapress, por GUILHERME PADIN

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.