Avião presidencial com 40 lugares decola para resgatar brasileiros em Gaza

O Governo Federal enviou na tarde de hoje (12), a aeronave VC-2 (Embraer 190), da Presidência da República, na Operação Voltando em Paz. Ela será usada para trazer os brasileiros que estão em Gaza em meio ao conflito no Oriente Médio e pediram para retornar ao país.

Com capacidade para 40 lugares, o avião decolou na Base Aérea de Brasília, às 16h30. No caminho, faz uma parada técnica em Cabo Verde e aterrissa em Roma, na Itália, por volta das 6h de sexta-feira (horário local).

Na capital italiana, a tripulação aguarda autorização para se deslocar e buscar os brasileiros assim que houver autorização para que o grupo cruze a fronteira entre Gaza e o Egito.

A missão é deslocar cerca de 20 brasileiros que manifestaram interesse em retornar ao Brasil e que estão no lado palestino. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, entrou em contato ontem com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, para garantir uma passagem humanitária para os brasileiros fazerem a travessia entre Gaza e o Egito, a partir de onde seria mais viável permitir aos brasileiros um retorno seguro.

“Pedi ao ministro que nos apoiasse e nos ajudasse para facilitar a passagem de ônibus com passageiros brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza pela passagem de Rafah, para que entrem no território egípcio, onde estarão a salvo. Conto com o apoio egípcio para isso e creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região conflagrada e correndo risco”, afirmou Mauro Vieira, por meio das redes sociais do Itamaraty.

O Governo Federal trabalha nesse instante para reunir toda a documentação dos brasileiros e dos veículos que seriam usados na operação, para garantir a segurança do deslocamento até a fronteira e informar às autoridades egípcias, palestinas e israelenses o dia e o horário em que o ônibus faria esse trajeto.

Chegadas e Partidas

O primeiro voo com 211 brasileiros chegou ao Brasil na madrugada de ontem (11), na Base Aérea de Brasília, a bordo de um KC-30. Uma segunda aeronave de mesma configuração aterrissou na madrugada de hoje (11), no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com 214 passageiros e, pela primeira vez, também trouxe animais domésticos: um cachorro e três gatos.

No início da tarde de hoje (12), um terceiro avião decolou de Tel Aviv, em Israel, com 69 brasileiros. A aeronave é um KC-390 Millennium e decolou às 17h55 (horário local, 11h55 de Brasília). O plano de voo prevê aterrissagem no Brasil no Aeroporto de Guarulhos (SP) nesta sexta-feira (13/10), após paradas técnicas em Portugal e em Cabo Verde.

No grupo de passageiros brasileiros, há duas gestantes. Do total de 69 embarcados, 29 têm como destino final a cidade de São Paulo, nove vão para o Rio de Janeiro, outros nove para Belo Horizonte, cinco para Recife, quatro para Goiânia, quatro para Porto Alegre, dois para Vitória, um para Uberlândia (MG) e um para Cuiabá. Ao todo, 494 brasileiros já foram deslocados desde o início da operação.

