Zeca Pagodinho é internado após testar positivo para COVID

O cantor Zeca Pagodinho, de 62 anos, testou positivo para COVID-19 na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A internação ocorreu sábado (14), mas só foi divulgada neste domingo (15). Segundo as informações do UOL, os sintomas são leves.

O hospital informou o UOL de que o cantor deu entrada para fazer um monitoramento de sua saúde. A nota informou ainda que Zeca está bem, com sintomas leves e não apresenta necessidade de suporte de oxigênio. A mensagem da unidade hospitalar foi divulgada nas redes sociais do cantor.

Zeca já havia recebido a segunda dose da vacina contra a COVID-19 em julho deste ano. A primeira aplicação ocorreu no dia 16 de abril deste ano.

Pelo menos 9.878 brasileiros que morreram por covid-19 no Brasil já haviam tomado as duas doses da vacina ou a aplicação única do imunizante da Janssen, revela uma pesquisa com os dados do Ministério da Saúde.

Assim como o ator Tarcísio Meira morreu, mesmo imunizados com duas doses, os idosos com mais de 70 anos são as principais vítimas, diz a pesquisa.

