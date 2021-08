Zé Neto revela rotina sexual com a esposa, Natalia Toscano

O sertanejo Zé Neto, dupla com Cristiano, está curtindo férias com a esposa, Natália Toscano, em Cancún, no México. Durante um momento relax, o casal recebeu perguntas dos internautas das mais tranquilas às mais “calientes”.

Após serem questionados sobre onde os filhos estavam, Zé Neto respondeu: “Eles estão na casa dos avós, melhor que nós”, disse.

Quando foi questionado sobre a rotina sexual do casal, o cantor também não titubeou: “Todo dia e toda noite”, revelando não faltar sexo no relacionamento dos dois.

Quando o assunto foi a “primeira vez” deles, Natália revelou que Zé Neto estava doente e “todo quebrado”.

“Nossa primeira vez o ser humano aqui estava queimando em febre. Foi ele tirar o gesso, estava todo quebrado”, disse Natália, sendo complementada pelo marido. “Falei para ela, ‘pode vir quente que eu estou fervendo’”, brincou Zé.

Volumão de Zé Neto chama a atenção

E durante esta mesma viagem, Zé Neto causou mais uma vez na web por conta de um certo volume em fotos recém compartilhadas em seu perfil no Instagram. De férias no México, ele foi se refrescar em uma caverna, mas não esperava que um clique de bermuda desse o que falar.