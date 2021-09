Yudi Tamashiro e a cantora Mila, do hit Tudo Ok, assumem namoro Por Luigi Civalli

O apresentador Yudi Tamashiro está com o coração transbordando amor. Ele assumiu o namoro com a cantora Mila, dona do hit “Tudo Ok”, que fez o maior sucesso com diversas coreografias nas redes sociais recentemente.

Para sacramentarem o amor, os dois compartilharam cliques juntos e se declararam.

Tudo se fez novo. E eu disse sim para você. Eu disse sim para o nosso amor. Eu disse sim para nossa história… Obrigada por orar oito anos por isso! Deus é perfeito!!! E finalmente tudo faz sentido. Fica tranquilo, que agora está tudo bem. Porque estamos exatamente como deveríamos estar JUNTOS! TE AMO”, escreveu a loira.

Já Yudi citou a música Don Juan, do cantor Belo, e fez parecer que o interesse dele na cantora é algo antigo.