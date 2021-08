Xuxa Meneghel é anunciada de volta na Globo e deve roubar programa de Tiago Leifert

Xuxa Meneghel será recontratada pela Globo Quem acompanha as notícias sobre o mundo dos famosos e bastidores da televisão deve saber que Faustão comunicou nos primeiros meses do ano o seu interesse em deixar a Globo.

Assim, o apresentador decretou que este seria seu último ano no canal. Por isso, a emissora começou a correr atrás de uma solução para substituí-lo.

A primeira ‘dor de cabeça’ foi encontrar um substituto para as noites de domingo. Por enquanto, a solução caseira tem sido Tiago Leifert.

Mas, nas próximas semanas que vem assumir o posto será Luciano Huck. Para convencer o apresentador, a Globo teve que brigar com o sonho dele de concorrer as eleições, por isso ofereceu muito dinheiro.

Mas, Luciano Huck só ficará com uma parte dos domingos. Por isso, a Globo teve que contratar novos nomes.

Marcos Mion, por exemplo ficará comandando o Caldeirão até o final do ano.

Além disso, a ideia do canal também é fechar com Xuxa Meneghel. A ideia é que ela comande um programa nos domingos, no estilo Tiago Leifert.

Assim, o apresentador passaria o bastão do Super Dança dos Famosos para Xuxa Meneghel. O programa deverá seguir na grade da Globo, mas desvinculado do Domingão. A ideia é que a estreia aconteça, após o fim da segunda temporada do The Voice + que será apresentado por André Marques entre janeiro e abril do próximo ano.

Assim, Xuxa Meneghel deve assumir a atração que se tornou um sucesso nas redes sociais e no mercado publicitário. Vale lembrar que quando esteve na Record, a loira apresentou um programa similar entre 2017 e 2019.