William Bonner quebra protocolo histórico no JN, não se despede do público e anúncio de demissão é feito

O apresentador esqueceu de dar adeus ao público e deixou Renata Vasconcellos surpresa com a atitude William Bonner acabou perdendo a atenção durante o encerramento da transmissão do Jornal Nacional, da Globo, nesta quarta-feira, dia 18.

Desta vez, o âncora e editor-chefe esqueceu de se despedir do público antes de dar fim ao noticiário. Renata Vasconcellos fez sua parte e ficou esperando pela reação do colega.

Contudo, desatento, William Bonner ficou em silêncio e não deu “boa noite” ao público, que já é sua marca histórica no encerramento do Jornal Nacional. Mas, ele logo se deu conta e se retratou com telespectadores.

Ainda essa semana, o noticiário já havia viralizado por causa de um erro técnico. Mas, apesar disso, segue intacto no topo dos principais índices de audiência da televisão.

Nos bastidores, existem inúmeros rumores de que o apresentador estaria de saída do principal informativo da Globo. Ele, por sua vez, segue em total silêncio sobre esse assunto.

Principalmente por causa dos ataques motivados por política, o famoso estaria demonstrando sinais de cansaço ele teria pedido à alta cúpula para deixar a bancada.

Porém, o contrato obriga que ele avise os superiores com pelo menos dezoito meses de antecedência. Essa mesma regra vale para Renata Vasconcellos, para que possam escolher substitutos à altura da dupla e preparar o público antes da troca.

Aliás, já existem alguns possíveis nomes que devem assumir o comando do Jornal Nacional quando chegar a hora. Dentre eles, Maju Coutinho, César Tralli e Rodrigo Bocardi, que já são bem populares na casa.