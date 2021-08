Web reage após Simaria anunciar separação de Vicente Escrig

Nesta segunda-feira, 16 de agosto, Simaria Mendes pegou seus fãs de surpresa ao anunciar o fim do casamento com Vicente Escrig, após 14 anos de união. Não demorou muito para que o nome da cantora, que faz dupla com Simone Mendes, fosse parar nos assuntos mais comentados da web. No Twitter, muitos fãs reagiram a notícia da separação.

Enquanto uns desejaram forças para Simaria, outros se mostraram ansiosos pelos próximos lançamentos da dupla sertaneja, que deve conter muita sofrência.

Simaria Mendes usou a sua conta no Instagram para anunciar que ela e Vicente Escrig não estão mais juntos. A cantora compartilhou uma foto em que aparece ao lado do espanhol e contou que apesar de tudo está bem com a situação.

“Meus amores. Antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar para vocês! Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim, após 14 anos. Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz, pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia.

Aproveito para tranquilizar os meus fãs e dizer que estou bem. Toda mudança que acontece para melhor será sempre bem vinda! Vamos continuar escrevendo as nossas vidas, com lindas histórias, independente de estarmos juntos, ou não”, escreveu ela.

Simaria e Vicente são pais de Giovanna, de nove anos, e de Pawel, de cinco.