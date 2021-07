VOCÊ PRECISA SABER:  Elite, Gossip Girl e The O.C.? Não! Young Royals é a nova da Netflix

Se você busca séries ao nível de Elite, Young Royals é a ideal. Muito semelhante ao livro “Red White & Royal Blue”, de Casey McQuiston, a história tem como protagonistas Alex, o filho da primeira presidente americana, que começa um relacionamento com Henry, um jovem príncipe da Inglaterra.

O drama é dos chamados jovens adultos nesta série sueca que se assemelha além de Elite: Gossip Girl e The O.C. A série traz grandes reviravoltas e a vida sexual de jovens personagens, inclusive, como ficou óbvio o universo LGBTQI+.

O Príncipe Wilhelm começa um relacionamento com um colega no prestigioso colégio interno Hillerska, onde se liberta de sua vida de herdeiro para experimentar tomar suas próprias decisões.Logo fica sabendo ser o próximo na linha sucessória do trono e acaba no dilema entre o amor e o dever.

Elenco: Young Royals (Jovens da Realeza) é uma produção sueca, dirigida por Rojda Sekersöz e Erika Calmeyer. Traz Edvin Ryding como protagonista, e conta também com Omar Rudberg, Malte Gårdinger, Frida Argento, Nikita Uggla e Pernilla August em seu elenco.

Original da Netflix, a primeira temporada tem apenas seis episódios.