VÍDEO: “A Ilha dos Famosos” estreia no YouTube

Com a já conhecida “prova da comida”, o reality “A Ilha dos Famosos” estreia no YouTube com a ex-BBB Gizelly Bicalho saindo na frente. O primeiro episódio da terceira temporada , idealizada pelo youtuber Lucas Rangel, foi ao ar nesta segunda (12). Além, da ex-BBB estão no programa JP Gadelha, MC Loma, Beca Barreto, Nilson Neto e Fael Gomes. VEJA NO FIM DA MATÉRIO O EPISÓDIO COMPLETO>

a língua que dá 3 voltas na piscina não para e a loma "calma amiga calma" KKKKKKKKKKKKK FURACÃO NA ILHA#HojeTemIlhaDosFamosos

A tensão ficou por conta de uma votação misteriosa. São oito episódios neste reality de sobrevivência pela disputa final de R$ 50.000,00 em prêmios. A primeira prova tinha quatro etapas: os participantes precisaram encontrar ingredientes e cozinhar um prato para o apresentador.

Gizelly preparou uma refeição composta por bacon, ovos e saladas. Veja o ranking até agora:

1º Gizelly = 25 pontos

2º Nilson = 18 pontos

3º Loma = 15 pontos

4º Beca = 12 pontos

5º Fael = 10 pontos

6º JP = 8 pontos

A votação misteriosa aconteceu no quadro “Espaço Faz Acontecer”. Era para saber quem deveria deixar o conforto do quarto para dormir em uma barraca. Houve empate entre

Gizelly, MC Loma e JP com dois votos cada. Para o desempate foi utilizada um urna e o nome retirado foi da a advogada e ex-BBB

“A Ilha dos Famosos” vai ao ar todas às segundas, quartas e sextas-feiras! Ainda é possível acompanhar no perfil “A Ilha dos Famosos 2021” no Instagram.