Vai um livro aí? Veja as dicas literárias do mês

O mês de agosto já começou e se você ainda não definiu qual livro (ou quais) irá ler neste mês de agosto, confira algumas das sugestões elaboradas pelo Sesc Cultura.

De acordo com o Sesc, toda semana é divulgada alguma dica para aqueles que querem colocar a leitura em dia, mas estão em dúvida sobre qual título escolher. A seleção elaborada pela instituição são de obras disponíveis para empréstimo na biblioteca.

Confira as sugestões de livros:

1ª semana 09/08 – Livro: Arte Indígena no Brasil: agência, alteridade e relação

Sinopse: Apresenta ao leitor um rico exame das concepções ameríndias sobre arte, mostrando como nesses universos a categoria está associada não exatamente à contemplação estética, mas à produção de corpos e pessoas.

2 ª semana 16/08 – Livro/catálogo: Histórias Afro-Atlânticas vol. 1 e 2 (criar post carrossel)

Autor: Adriano Pedrosa

Sinopse: Organizada em parceria com o Instituto Tomie Ohtake, Histórias afro-atlânticas reúne extensa seleção de obras de arte e documentos relacionados aos “fluxos e refluxos” entre a África, as Américas, o Caribe e também a Europa, ao longo de cinco séculos.

3ª semana 23/08 – Livro: Clube da luta feminista: Um manual de sobrevivência para um ambiente de trabalho machista.

Autor: Jessica Bennett

Sinopse: além de fornecer dicas práticas de como desviar das armadilhas de gênero no mundo corporativo atual. Com ilustrações originais, pesquisas históricas fascinantes e um passo a passo de como se juntar ao Clube da Luta Feminista, este manual de sobrevivência aborda tanto comportamentos externos (machismo) quanto internos (autossabotagem) que afligem a mulher moderna ― bem como o sistema que os perpetua.

4ª semana 30/08 – Livro: Bichos Que Existem & Bichos Que Não Existem

Autor: Arthur Nestrovski

Sinopse: sugere uma maneira diferente de conhecer os bichos do mundo: não separar a ficção da realidade. Inspirado na prosa poética do francês Francis Ponge, o autor recria mitos universais, da Grécia antiga ao folclore brasileiro. Se o texto de Arthur faz o imaginário saltar as cercas do real, as ilustrações de Maria Eugênia, para lá de coloridas, materializam a mais pura invenção.

5ª semana – Livro: Aquenda: o amor as vezes é isso.

Autora: Luna Vitrolira

Sinopse: livro de poemas finalista do prêmio Jabuti 2019, O amor às vezes é isso (Editora Livre) tem como missão ressignificar o amor como ele é na prática. O amor não precisa ser o elemento central e determinante da nossa vida. Então, nesse processo da narrativa do livro, a personagem principal vai perceber que ela é, na verdade, independente, autossuficiente e que não precisa de outra pessoa para ter prazer ou se sentir amada.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na Av. Afonso Pena, 2270. Maiores informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417.

