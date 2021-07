Única “Friends” sem prêmio não queria indicação. “Não era o que eu queria”, reagiu a atriz Courteney Cox a indicação ao Emmy. Porém, ela recebeu a tão aguardada possibilidade de receber a premiação.

Como produtora do especial Friends: The Reunion Courteney Cox não se sente “pessoalmente vingada”. Foram necessários dez anos e após dez temporadas da série original para a indicação. Todos reforçam que ela foi a única integrante do elenco principal ignorada pelo Emmy.

“Honestamente, eu estou muito feliz que a reunião foi reconhecida, porque acho que é um ótimo programa de TV. Ben Winston [produtor principal da atração] fez um trabalho incrível, e toda a sua equipe também. Mas, sendo honesta com você, este não é exatamente o Emmy que eu queria”, destacou Cox.

reunião

Mas, ela adorou fazer parte do especial de reunião com seus amigos por tanto tempo família: Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer. “Foi maravilhoso voltar àquele estúdio [onde a série foi gravada] e me divertir com essas pessoas que amo tanto. Mas essa indicação ao Emmy pertence a Ben… Estou muito feliz por ele, mas não me sinto pessoalmente vingada”, avaliou.

Foi com esta pegada que, no mês passado, a atriz revelou como se sentia em relação ao Emmy. Porém, desabafou no programa de Howard Stern: “Quando cada um dos meus colegas foi indicado, mas eu não, isso me machucou. Eu sempre fiquei muito feliz por todo mundo que foi indicado, mas quando eu fiquei como a última sem indicações, foi um choque: ‘Porque só eu?'”, recordou.

Ela se refere as dez temporadas de Friends, quando todos os outros cinco atores foram lembrados pelo Emmy: David Schwimmer recebeu 1 indicação (1995); Matthew Perry também (2002); Matt LeBlanc foi lembrado três vezes (2002-2004); Jennifer Aniston foi indicada cinco vezes (2000-2004) e venceu em 2002; e Lisa Kudrow recebeu seis indicações (1995, 1997-2001), levando a estatueta em 1998.

Ou seja, a até então Única “Friends” sem prêmio não queria indicação, na verdade queria.

