Últimas vagas para BBB 22 sãos anunciadas por Boninho

Boninho deixou os famosos pirados com o anúncio das últimas vagas para o Big Brother Brasil 22, O BBB que vai ao ar no começo de 2022. Houve desde celebridades oferecidas que sugeriram seus nomes para participar do reality show como Sidney Magal e Eri Johnson, como Marcelo Serrado e Camilla de Lucas que indicaram amigos indicaram.

O diretor geral do BBB se divertiu nos comentários em sua postagem no perfil do instagram com mais de 137,5 mil curtidas e um número superior a 17,3 mil comentários. AS últimas vagas são para a região Sudeste se inscreverem para a seletiva que escolherá os participantes da próxima edição do reality. Nas outras regiões as inscrições já estavam encerradas.

Bastou uma hora para o post bombar. Veja os comentários abaixo.

SERÁ QUE A GLOBO VAI MUDAR O APRESENTADOR DO REALITY?