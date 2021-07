UCI inicia pré-venda de ingressos para ‘‘O Esquadrão Suicida’’

Os vilões mais irreverentes do cinema estão de volta e os fãs não precisam mais esperar para vê-los nas telonas. A partir dessa quinta-feira (29), a Rede UCI de Cinemas inicia a pré-venda de ingressos para “O Esquadrão Suicida”, novo filme da DC Comics, que estreia dia 5 de agosto. Engraçada e com ação do início ao fim, a produção dirigida e roteirizada por James Gunn, é estrelada por um elenco de peso: Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, a brasileira Alice Braga, entre outros grandes nomes.

Os supervilões Arlequina, Capitão Bumerangue e Rick Flag estão de volta com reforços de peso, como Sanguinário, Pacificador, Caça-Ratos 2, Sábio, Pensador, Savant, Tubarão- -Rei, Blackguard, Javelin, entre vários outros. Amanda Waller, personagem de Viola Davis, também retorna como a líder pulso firme responsável por recrutar, dar a missão ao Esquadrão e rastrear cada passo de seu time. Pensado para ser uma espécie de reboot, ou seja, uma nova versão de “Esquadrão Suicida” de 2016, o filme de James Gunn acompanha um grupo de vilões reunido por uma entidade governamental, com o objetivo de realizar o trabalho sujo – e quase suicida – que ninguém tem coragem de fazer.

Todos estão presos em Belle Reve, a penitenciária com a maior taxa de mortalidade dos Estados Unidos, e fazem de tudo para sair, até mesmo se juntar à tarefa supersecreta e sombria da Força X para reduzir suas penas. Armados, insanos e sem piedade alguma, os imbatíveis supervilões são jogados na remota ilha de Corto Maltese, repleta de inimigos. Caminhando por uma selva cheia de adversários e forças guerrilheiras, o Esquadrão está em uma missão de busca e destruição com apenas o coronel Rick Flag no terreno para fazê-los se comportar.

Mais informações sobre a compra de ingressos antecipada, valores e programação estão disponíveis no site https://www. ucicinemas.com.br/. Clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta acessar o site http://www.ucicinemas.com.br/Unique e adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI.

(Marcelo Rezende)