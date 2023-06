Três Lagoas oferece curso gratuito de fotografia e abre inscrições na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira (12), irá começar as inscrições para os interessados em participar do curso gratuito de fotografia promovidos pela A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).

Ao todo serão 15 vagas destinadas para pessoas acima de 14 anos e que tenham câmera fotográfica. As aulas acontecerão de terças e quintas-feiras, das 18h às 19h30, assim que as vagas forem preenchidas.

Entre as técnicas ensinadas estão enquadramentos, regra dos terços, composição, manual do equipamento, etc.

Inscrições:

As inscrições podem ser feitas através da realização da matrícula comparecendo na sede da Diretoria de Cultura, localizada na Avenida Rosário Congro, nº 560, centro – antiga Estação Ferroviária, horário de atendimento das 07h às 11h e das 13h às 17h, mais informações pelo telefone (67) 99206-9372.

Serviço:

Local: Diretoria de Cultura

Endereço: Avenida Rosário Congro, nº 560 – centro

Horário de atendimento: Das 07h30 às 11h e das 13h às 17h.

Com informações da Prefeitura Municipal de Três Lagoas

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.