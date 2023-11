Trem do Harry Potter pode deixar de operar devido à disputa Judicial

A West Coast Railways (WCR), responsável pela operação do famoso trem a vapor Jacobite, conhecido como Expresso de Hogwarts nos filmes de Harry Potter, pode ter que encerrar as operações. A empresa entrou com um pedido na Justiça para ser liberada da exigência de instalar sistemas de travamento central nos vagões, alegando o alto custo das operações — 7 milhões de libras. O caso deve ser julgado em janeiro.

O Jacobite opera em uma das rotas ferroviárias mais emblemáticas da Escócia e inclui a passagem pelo icônico viaduto Glenfinnan, apresentado nos filmes de Harry Potter. A popularidade do serviço levou os reguladores ferroviários a conceder, em 2003, duas isenções de 10 anos à WCR referente aos novos de segurança, permitindo a continuidade das viagens. O prazo, no entanto, expirou em março deste ano.

Em julho, o escritório fez uma nova inspeção no trem e apontou problemas nas fechaduras das portas. Em meio às irregularidades, o órgão afirmou que a WCR estava colocando os passageiros em risco de ferimentos graves. James Shuttleworth, gerente comercial da empresa, rejeitou a alegação e defendeu que o grupo de comissários, gerente de trens e guardas era o suficiente para garantir a segurança dos viajantes e funcionários.

“O Jacobite é o nosso carro-chefe – não vamos simplesmente desistir. Nossa intenção é continuar a administrar o trem, mas se tivermos que instalar fechaduras nas portas, será um negócio caro”, disse Shuttleworth ao jornal The Herald, ressaltando que o custo para implementar o sistema de travas corresponderia a cerca de 10 anos de lucro.

Com informações do SBT News.

