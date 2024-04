Trânsito e cidadania são foco de peça teatral ‘Ir e Vir: Cidadão Vigilante

Com apresentações em Dourados, Campo Grande e São Gabriel do Oeste, espetáculo é voltado para crianças e adolescentes de escolas públicas

A Companhia de Teatro Parafernália apresenta o espetáculo “Ir e Vir: Cidadão Vigilante” para encantar e ensinar crianças entre 6 e 12 anos, nos dias 18 e 19 de abril, às 9h e às 14h, na Escola Municipal Neil Fioravanti na cidade de Dourados. As apresentações são totalmente gratuitas. O enredo desta peça gira em torno do protagonista Gael, Valentina e Lucas, interpretados por talentosos atores Ed Duran, Sandra Régis e Gleyre Zanini, que se lançam em uma jornada em busca de descobertas sobre como as crianças podem ajudar a tornar o trânsito mais seguro. Com a orientação de personagens cativantes como Irevinda, Senhor Semáforo e Coninho, eles mergulham no mundo virtual do jogo Ir e Vir em busca de um prêmio especial.

Mas esta não é apenas uma aventura divertida. A peça tem uma missão séria: ensinar sobre cidadania e segurança de uma maneira leve e cativante. O coordenador do projeto Caminhos em Cena, João Paulo Vital, explica que a peça é especialmente projetada para se conectar com as crianças, ensinando enquanto elas se divertem. “A peça tem duração de 40 minutos e busca, por meio de uma linguagem simples, se aproximar do universo das crianças. Elas vão aprender enquanto brincam com os personagens”

O espetáculo faz parte do projeto Caminhos em Cena, de Almir Pugina e direção de Alexandre Souzah. Haverá pelo menos 200 apresentações da peça pelo país, com a expectativa de atender 30 mil participantes. Diversos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro já tiveram apresentações do espetáculo.

“Convidamos os pais e responsáveis a levarem as crianças e adolescentes ao teatro. A arte, a cultura e a educação são verdadeiros agentes transformadores e todos que assistirem ao espetáculo com certeza se tornarão cidadãos mais conscientes e vigilantes”, destaca a atriz, gestora cultural e coordenadora executiva da Cia. de Teatro Parafernália, Andréia Nunes.

Também serão distribuídas mais de 30 mil cartilhas educativas contendo jogos, brincadeiras e informações sobre Educação no Trânsito, Inclusão Social e Mobilidade Urbana, além de um adesivo. O projeto Caminhos em Cena atende os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) quatro e 11 que estabelecem uma Educação de Qualidade e Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Companhia de Teatro Parafernália

Com mais de 30 anos de experiência, a Cia de Teatro Parafernália é conhecida por suas produções teatrais que mesclam entretenimento e reflexão sobre questões sociais e ambientais. Com uma equipe talentosa e dedicada, a companhia busca utilizar a arte como ferramenta de transformação e conscientização. Com sede em Mogi Guaçu, realiza durante todo o ano apresentações teatrais gratuitas em quase todo Brasil.

Serviço

A peça “Ir e Vir: CIdadão Vigilante” será realizada em Dourados nos dias 18 e 19 de abril, às 09h e às 14h, na Escola Municipal Neil Fioravanti. Em Campo Grande as apresentações serão na próxima semana, nos dias 22 e 23 de abril, na Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista. Em São Gabriel do Oeste será nos dias 24 e 25 de abril, no auditorio da secretaria de educação da cidade.

