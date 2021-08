Tom Cruise faz pouso surpresa no quintal de uma fã

A grande estação de trem da cidade inglesa de Birmingham foi transformada na segunda-feira 23 de agosto no aeroporto de Dubai para Tom Cruise filmar várias cenas de “Missão: Impossível 7”. O ator e sua equipe voltaram às gravações no final do mês passado, depois de serem pausadas e adiada múltiplas vezes devido a pandemia do coronavírus.

Cruise foi visto acenando para seus fãs no Birmingham Grand Central Station, entre uma tomada e outra.

Segundo fontes, Tom parecia relaxado em um terno azul e gravata, enquanto reprisa seu papel de Ethan Hunt na famosa franquia.

Escondendo seu olhar atrás de óculos escuros aviador e usando máscara facial entre as cenas, a estrela de Top Gun parecia de bom humor enquanto acenava para os fãs.

As filmagens aconteceram depois que o ator de 59 anos posou com seu helicóptero no quintal de uma família local, em Warwickshire.

A família de Alison Webb ofereceu seu quintal para a chegada da estrela de Hollywood, depois de serem avisados com antecedência que uma pessoa ‘VIP’ precisava de um local para pousar, já que o Aeroporto Coventry está temporariamente fechado.

E Tom Cruise, super simpático sempre, não só posou para as fotos, mas também pediu ao piloto para dar uma volta de helicóptero – de graça – com os filhos de Alison e os amigos deles.