Tom Cavalcante e Clarice Falcão estarão em novo reality; veja

O novo reality show do Amazon Prime Video, LOL: Se Rir, Já Era, será apresentado pelo ator e comediante Tom Cavalcante, 59, e pela cantora Clarice Falcão, 31. A produção de comédia brasileira terá um prêmio de R$ 350 mil, que será revertido para uma instituição de caridade escolhida pelo vencedor.

Para ganhar a quantia em dinheiro, um grupo de comediantes brasileiros vão competir entre si para ver quem consegue ficar sem rir e tentar fazer seus oponentes gargalharem, ao mesmo tempo. A produção será lançada no Brasil e em mais de 240 países e territórios.

“Estamos muito entusiasmados em trazer o divertido LOL: Se Rir, Já Era para nossos membros, com o talento e carisma cômico de Tom Cavalcante e Clarice Falcão liderando um incrível grupo de comediantes”, disse Malu Miranda, Head de Conteúdo Original Brasileiro para o Amazon Studios.

“O formato LOL continua conquistando o público em todo o mundo, e não poderíamos estar mais felizes com a oportunidade de trazer o humor e os melhores comediantes do Brasil para um público global do Prime Video”, completou Miranda.

A produção terá seis episódios e reunirá um grupo de 10 comediantes dos mais diversos estilos, como stand-up, improviso, comédia física e de personagens. O formato brasileiro é a décima adaptação da série japonesa Hitoshi Matsumoto Presents Documental, também original Amazon.

LOL: Se Rir, Já Era é produzido pela Formata, com Pedro Antonio e Eduardo Pupo atuando como showrunner e diretor, respectivamente; ao lado de Daniela Busoli, Leonardo Lopes e Claudia Alves como produtores executivos. (com Amazonas Atual)

