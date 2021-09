Tico Santa Cruz acusa Bolsonaro de forjar atentado e detona celebridades

Tico Santa Cruz abriu o jogo e criticou duramente as manifestações a favor do governo de Jair Bolsonaro, que defenderam, na última terça-feira (7), pautas antidemocráticas, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e a intervenção militar. Nas redes sociais, o músico, que já deixou bem claro o seu posicionamento político, fez sérias acusações ao presidente, além de criticar as celebridades que apoiam o político.

“Entrei no perfil do Latino, que está fazendo apologia aos atos antidemocráticos, e descobri gente que eu conheço que fica em cima do muro, dando like nessa imbecilidade! Block da vida! Qualquer pessoa que ainda dá suporte para bolsonarismo deve ser imediatamente eliminada de nossas vidas! Não tem ‘ah mas…’. Assim que a gente sabe quem é quem”, começou o cantor. Ontem, Latino publicou uma paródia da própria música para apoiar as manifestações a favor do político.

Em seguida, Tico afirmou que Bolsonaro irá simular um atentado, sugerindo que a facada que recebeu há três anos foi uma fraude, e pediu para que os internautas ficassem atentos.

“Vamos todos divulgar a teoria que no dia 7 de setembro o Bozo vai providenciar algum ataque, algo que eles mesmos farão contra os próprios aliados, pra dizer que foi a ‘esquerda’ e tentar o efeito facada de 2018! Fiquem atentos. Pra mim é muito claro que Bolsonaro vai tentar criar a nova facada”.

O roqueiro também cobrou a atitude de famosos que não se pronunciam contra o Governo Bolsonaro: “Os artistas, influenciadores, celebridades e pessoas públicas que não manifestarem hoje seu apreço pela democracia e contra o golpe de Bolsonaro, devem ser lembrados para sempre como cúmplices! Não tem mais espaço para silêncio e omissão! Cobrem o que vocês seguem (…) O Silêncio será conivência”.