Thyane Dantas toma vacina antes da hora e será investigada

A Secretaria de Saúde de Fortaleza instaurou um processo administrativo para apurar o caso

A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (CE) instaurou um processo administrativo para apurar a aplicação da vacina contra a Covid-19 na influenciadora e mulher de Wesley Safadão, Thyane Dantas (30), nesta quinta-feira (8).

Na região, a idade para vacinação está em 32 anos ou mais e requer agendamento. Dessa forma, ela não poderia ter recebido o imunizante por não ter nenhum dos dois índices de prioridade. O cantor, com 32 anos e com agendamento, foi vacinado no tempo correto.

De acordo com a assessoria de imprensa do artista ao G1, a dose que Thyane teria recebido faz parte da xepa que é quando há sobra de doses após o expediente e algumas pessoas são chamadas para não haver desperdício.

“Thyane foi acompanhar o Wesley na vacinação e existe uma coisa que todos têm acesso que é a dose de sangria (xepa). Cada dose dá em média um número de aplicações, depende de qual for, e se não forem aplicadas na hora são descartadas”, inicia a nota.

“Por esse motivo, os profissionais estão autorizados a aplicar em quem estiver no local, mesmo que não esteja no dia certo para vacinação para que não haja descarte do material”, conclui. Na sequência, a assessoria disse que não queria mais se pronunciar.

Porém, a vacinação da influenciadora aconteceu na parte da manhã. Segundo a secretaria cearense, “as atividades de vacinação contra a Covid-19, em Fortaleza, nesta quinta, se encerraram às 17h, não havendo dessa forma doses remanescentes antes desse horário”.