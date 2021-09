The Masked Singer Brasil: Marrone é o quarto desmascarado

Nesta terça-feira, 31 de agosto aconteceu o quarto episódio de “The Masked Singer Brasil” e foi momento de conhecer mais uma personalidade escondida atrás da fantasia. Os cantores que participaram da segunda rodada voltaram para o palco para tentar permanecer na disputa. O Jacaré como foi o melhor na etapa em que participou, apenas fez uma apresentação, sem precisar ser julgado.

Na primeira disputa Monstro foi o melhor no embate contra o Boi Bumbá. Já na outra eliminatória, a Onça agradou mais a plateia do que a Gata Espelhada. Os dois eliminados precisaram se desafiar em mais uma apresentação e, desta vez os jurados salvaram a Gata e eliminaram o Boi Bumbá.

Obrigado a revelar a identidade, Marrone, que faz dupla com Bruno, foi aplaudido por todos. Pela primeira vez, os jurados acertaram seus palpites e cravaram no nome do sertanejo. Mas é bom lembrar que foi Simone Mendes quem falou primeiro que seria o cantor.

“Pra mim é um privilégio estar aqui hoje. Vim da fazenda, da roça mesmo. Eu quero mandar um beijo para toda essa galera do Brasil. O lavrador, o pedreiro, o servente… Amo demais essa galera, de coração”, disse o desmascarado.

E Ivete Sangalo perguntou se seu parceiro de dupla sabia que ele estava participando do programa: “Bruno sabe não”, disse ele sorrindo.