Tati Quebra-Barraco detona Nego do Borel em A Fazenda 13: “Não é meu amigo”

Na terça-feira (16) Tati Quebra-Barraco já começou a reclamar de alguns dos participantes de A Fazenda 13. Para ela, o funkeiro Nego do Borel está querendo aparecer diante das câmeras, mas na vida real, ele nunca nem quis se aproximar dela ou nem segue na internet.

Na casa da árvore, ele reclamou para outros peões: “Nunca tive amizade com ele [Nego do Borel] lá fora. Tenho três fotos que postei com ele, nunca curtiu e nunca seguiu. Pra vocês que não sabem, acham que é amigo lá de fora. Muita gente acha que é e não é. Tá entendendo? Não vou ficar falando”.

Ela ainda diz que depois da dinâmica da Baia, ele quis se aproximar, mas ela não quer nada agora: “A gente voltou [da dinâmica] e começou: ‘não, Tati, vou fazer uma música’. Falei: ‘agora você quer fazer uma música pra mim? porque não fez lá fora? Só agora é o momento?’. Ah, gente. Eu vou direcionar diretamente as minhas coisas”.

Tati Quebra-Barraco sempre cozinhou nos primeiros dias, mas ao ligarem as câmeras, todos quiseram aparecer e começarem a cozinhar. Nego do Borel chegou a comentar que era a primeira vez que não via a funkeira na cozinha e ela alfineta: “É que agora todo mundo quer mostrar, né? Ligaram as câmeras”.