Sob o comando de Pabllo Vittar, MTV MIAW 2021 homenageará Paulo Gustavo e Emicida

O MTV MIAW 2021 acontece no próximo dia 23 de setembro com a apresentação de Pabllo Vittar e Rafael Portugal. A premiação conta com 33 categorias e mais outras escolhidas para homenagear nomes impactantes da sociedade brasileira.

Conhecido como Transforma MIAW, o prêmio de reconhecimento deste ano irá para o rapper Emicida por sua luta pelo antirracismo,

e para Paulo Gustavo, por toda a sua militância em vida pela comunidade LGBTQIAP+. O viúvo do ator, Thales Bretas, quem receberá o troféu.

A transmissão do MTV MIAW acontece tanto na MTV Brasil na TV por assinatura quanto na fanpage oficial do canal no Facebook. O evento começa a ser exibido ás 22h.

Para votar nas categorias abertas ao público, o interessados devem acessar o site da premiação, o Twitter ou o Instagram.