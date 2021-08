Silvio Santos zoa com ida de Faustão para Band

O apresentador Silvio Santos comentou a ida de Fausto Silva para a Band na noite do último domingo (1º), durante exibição do seu programa no SBT. Silvio já é conhecido por falas polêmicas e não mediu palavras para dizer que o Faustão está “na rua da amargura”.

Segundo o Telepadi, da Folha de S.Paulo, durante o seu primeiro programa inédito desde o início da pandemia, Silvio disse que o Faustão “já perdeu o emprego e que está na rua da amargura”. E o ícone do SBT foi além.

“O Faustão vai para a Bandeirantes? Vai fazer o que na Bandeirantes? Vai mesmo? Coitado. A Bandeirantes é uma boa empresa, mas o Faustão lá? Duvido, porque deve ter uma porção de gente lá que faz igual ao Faustão”, disse.

Liminha, assistente de palco de Silvio questionou sobre quem seria o substituto de Faustão na Globo. “O Huck? O marido daquela moça bonita? Aquela moça bonita não era uma que trabalhava aqui? A Angélica”, afirmou Silvio.

Silvio ainda brincou com a própria filha, dizendo que ela estava orando para que a Eliana fosse para Globo substituir o Luciano Huck nas tardes de sábado para que ela, Patrícia Abravanel, pudesse ter um programa aos domingos no SBT.

Os comentários sobre o ex-apresentador da Globo começaram após Silvio dizer que mandaria embora quatro bailarinas e que elas poderiam ir pedir emprego para o Faustão.

Luciano Huck nos domingos

Ainda segundo o Telepadi, Luciano Huck deve estrear nas tardes de domingo em um mês. Logo, a Globo precisa decidir um novo apresentador e programa para ocupar o espaço que era do “Caldeirão do Huck”.

Nos bastidores da TV, a expectativa é que a Globo resolva a questão com um nome de dentro da própria emissora, descartando a possibilidade de novas contratações e de uma eventual ida da Eliana para a empresa. Um dos nomes cotados é o de Márcio Garcia, mas sem definição.

