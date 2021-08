Shakira arrasa no português e revela que aprendeu a surfar e andar de skate

Falando em português, linda como sempre e ainda mais simpática, Shakira esteve no “Fantástico” na noite de domingo, 15 de agosto, para mostrar seu novo single. Depois de 30 anos de carreira, a cantora decidiu encarar um estilo eletrônico com “Don’t Wait Up” e detalhou a novidade.

“Eu queria, faz tempo, fazer uma canção assim, eletrônica, com um som diferente. Mas também com uma certa nostalgia dos 90. Eu me sinto muito inspirada, com muitas ideias e muitos desejos de fazer coisas novas, de experimentar um pouco”, contou a colombiana.

Aos 44 anos, a mulher do jogador Gerard Piqué, do Barcelona, ainda tirou onda no novo trabalho. Literalmente! Shaki contou que durante a pandemia aprendeu a surfar e a andar de skate. As novas habilidades, claro, estão no clipe.

A música nova já atingiu números impressionantes de download nas plataformas de áudio e o Brasil é o país que mais assistiu ao clipe até agora. A coreografia do videoclipe também é um sucesso, e já viralizou nas redes sociais.

Na entrevista, Shakira também contou como lida com a pressão estética sobre seu corpo, sempre muito elogiado.

“Acho que todas as mulheres, de alguma maneira, tem essa pressão. As redes sociais são uma maneira de fazer mais pressão ainda sobre as mulheres – todo mundo aparece retocado, não é real”, disse.

“Para as garotas jovens, eu imagino que deve ser ainda pior. Não é a roupa nem a maquiagem que deixam você bonita, mas o seu estado de espírito”, ensinou.

Ao ser perguntada sobre novas músicas, a artista colombiana garantiu que já tem várias prontas e que, em breve, os fãs vão ter novidades. Ela destacou que se encontra na melhor fase profissional.

“Eu sinto que sou melhor cantora agora do que há dez anos, 20 anos. Agora eu tenho mais confiança. Sou artista, compositora, produtora, e com muitos desejos de continuar crescendo”.

Gerard Piqué, o companheiro de Shakira, postou uma linda foto em seu Instagram com os dois filhos, Sasha e Milan, de oito e seis anos, respectivamente.

Os seguidores do jogador de futebol encheram a seção de comentários com elogios, dizendo que os meninos são uma mistura dele e Shakira.

Piqué legendou a imagem chamando o trio de ‘os três mosquiteiros’.

Shakira não participou do clique em família, mas muitos fãs comentaram que Sasha é a cara da estrela colombiana.