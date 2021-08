Sergio Reis diz não ter medo de ser preso: “Cadeia é para homem”

O vídeo em que Sergio Reis aparece convocando os caminhoneiros para uma greve e cobrar deles uma pressão sobre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, tem sido uma grande dor de cabeça para o veterano cantor de 81 anos de idade. As imagens tomaram uma proporção tão grande que o Ministério Público Federal solicitou um pedido de investigação contra o artista.

A repercussão negativa fez com que Serjão se arrependesse de ter gravado os tais vídeos: “Eu me arrependo, sim. Eu estava conversando com um amigo. Era tudo brincadeira. Ele postou no grupinho dele e aquilo foi para fora. E isso me prejudicou muito. Não era a minha intenção.

Não temos que quebrar nada. Tem que fazer uma passeata serena, sem briga.

Sem nada. Eu me arrependo demais de ter falado com um amigo. Amigo da onça, sabe como é”, disse ele ao O Globo.