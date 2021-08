“Sem neuras”, Ivete Sangalo, após expor desfecho com marido e quebra pau, confirma o que ele fez com ela

Ivete Sangalo falou do projeto do marido e demonstrou todo o seu apoio.

Sem sombra de dúvidas, Ivete Sangalo é um dos maiores ícones da música brasileira. Tanto é que a cantora é respeita, inclusive, fora do nosso país. Mas, em relação a sua vida pessoal, a famosa costuma manter uma maior discrição. Porém, nos últimos meses tem surgido mais com o marido.

Tanto é que Ivete Sangalo até fez questão de ajudar Daniel Cady em um novo projeto. Acontece que o marido da cantora tem uma carreira consolidada como nutricionista, pensando nisso ele decidiu lançar um curso visando o emagrecimento a partir de uma alimentação saudável.

Em suas redes sociais, Ivete Sangalo surgiu fazendo uma sequência de vídeos onde deixa escapar que também é aluna do Missão Possível e contou como o curso contribuiu para sua melhora de vida. “Muitas vezes eu to lá na minha rotina de exercícios aí entra um trabalho, aí eu saio da rotina”, contou ela.

“Aí fico naquela coisa, eu treino hoje, treino amanhã. O Missão Possível, que o Daniel criou, foi algo que me ajudou muito a a equilibrar essa ansiedade de fazer o treino, de comer aquela determinada comida. Então, é uma coisa muita sem neuras, promovendo saúde, equilíbrio. Adaptando a nossa rotina”, disse Ivete Sangalo.

Ivete Sangalo não escondeu que viveu uma crise no casamento com Daniel Cady durante a pandemia. Na época, inclusive, o jornalista Léo Dias, do Metrópoles, afirmou que Ivete Sangalo se separou e chegou a sair de casa, mas logo voltou ao seu amado.

Em entrevista à Pedro Bial, Ivete Sangalo deu um basta em todo o assunto e esclareceu que por mais que haja desentendimentos, os pombinhos permanecem juntinhos: “O couro comeu, o cacete desceu, mas em benefício da sobrevivência daquela experiência. Nós passamos por isso”, confirmou.

Em outra ocasião, em um bate-papo com Thaís Fersoza, a cantora falou mais detalhadamente sobre o assunto e esclareceu o porquê dessas confusões com Daniel Cady.

“Nunca passei um mês inteiro dentro de casa. Está sendo desafiador, mas não falo em relação a filhos. Não falo em relação a filho, porque você sabe que sou uma mãe presente. Mas tem essa questão com Daniel, de convívio com ele”, disse Ivete.