Sectur informa programação da agenda cultural para o feriado prolongado

A Prefeitura Municipal de Campo Grande decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (8), em antecipação ao dia do servidor público, comemorado em 28 de outubro. Assim, o feriado será prolongado, em virtude da comemoração da divisão do Estado (11) e ao Dia da Padroeira do Brasil (12). A Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) tem uma vasta agenda cultural para este período.

Na programação, em parceria com o Sesc, acontece no dia 8 de outubro um show com a banda regional Filhos dos Livres, na Praça Ary Coelho, a partir das 18h30. A entrada é gratuita. Ainda neste dia, ocorre a abertura oficial do Festival da Carne, um mega evento que contém um roteiro de atrações culturais, palestras e muito mais. O evento foi contemplado pelo Edital Reviva Mais Turismo e segue com programação pelo sábado e domingo.

Já no sábado (9) é dia de feira cultural, com programação pelos quatro cantos da cidade. A Feira Sabores e Cores conta com show musical, espaço kids, artesanatos e gastronomia regional, e acontece na Praça do Papa, a partir das 16h, sendo obrigatório o uso de máscaras. Já na Praça do Peixe, das 16h às 20h, terá exposição de artes visuais, apresentação teatral, intervenção poética e atração musical.

Ainda no sábado acontece a Feira Ipê Amarelo, que reúne sustentabilidade, empreendedorismo e geração de renda, das 15h às 21h, na Praça Thomas José Coelho de Almeida, no Bairro Coophatrabalho. E no Coopharádio haverá mais uma feira livre, desta vez com artesanato, gastronomia e atração musical a partir das 16h, na Praça Central U.

Finalizando a programação do dia 9, a Sectur promove mais uma edição do projeto Quatro Estações, com uma super live às 18h do cantor Jonavo. A live será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube da Sectur.

O domingo (10) é reservado para a Praça da Bolívia, com a segunda edição da tradicional feira cultural de 2021. Atrações musicais, gastronomia, artesanato, plantas ornamentais e muito mais compõem as atrações do dia. A programação vai das 9h às 14h, no Bairro Coophafé.